Vorsichtig nimmt der automatische Arm den Samen auf und pflanzt ihn ein. Mit einem Roboter wollen Mohsin Kazmi und sein Team von der NGO Junglekeepers der Zerstörung des Regenwalds hier in Peru und anderswo entgegenwirken.

Mohsin Kazmi, Waldschützer: »Dieser Roboter ist unglaublich wendig und in der Lage, Samen für unsere Baumschule zu pflanzen. Unsere Ranger können so andere Aufgaben im Rahmen des Aufforstungsprojekts übernehmen. Der Roboter ist in der Lage, die Erde zu entfernen und 16 Samen auf einmal einzupflanzen. Und dann nehmen wir diese Kiste und stellen sie in unsere Baumschule, damit sie keimen können.«

Der Roboter könne pro Tag auf einer Fläche von zwei Fußballfeldern bis zu 600 Bäume pflanzen. Die von einer Schweizer Firma ursprünglich für die Automatisierung in Industrieprozessen entwickelte Maschine wird im Amazonas durch Solarzellen mit Strom versorgt und ist über Satelliten mit einer Basis in Schweden verbunden. Noch müssen die Ranger die aufgekeimten Setzlinge selbst in den Waldboden setzen, und das möglichst schnell.

Juan Julio Durand Torres, Waldschützer: »Jeden Tag gibt es hier so viele Holzfäller. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele Bäume täglich abgeholzt werden. Es ist herzzerreißend, wenn man sieht, wie sie umfallen. Der Schaden, den sie dabei anrichten, ist im Umkreis von 50 Metern zu sehen.«

Torres war selbst einmal illegaler Bergarbeiter und Holzfäller. Nun will er den Wald schützen.

Juan Julio Durand Torres, Waldschützer: »Wenn wir hier einen Roboter haben, der uns beim Pflanzen von Bäumen hilft, und die Einheimischen sich daran beteiligen und die Technologie erlernen können, ist das ein gemeinsamer Kampf.«

20 Prozent der gesamten Fläche des Amazonas-Regenwaldes seien bereits verloren gegangen. Die Naturschützer wollen größere Roboter-Pflanzanlagen im Amazonasgebiet einrichten. Das Ziel: Tausende von Pflanzungen pro Tag.