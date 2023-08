Es ist Hochsommer in Reutlingen, aber in der Innenstadt türmen sich Klumpen aus Eis. Am Freitagnachmittag waren binnen kürzester Zeit Hagelmassen auf die Stadt bei Stuttgart niedergeprasselt und hatten das Zentrum praktisch in eine Winterlandschaft verwandelt. Ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst erklärt das Phänomen.