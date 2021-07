All-Wettlauf von Branson und Bezos Wer schafft's am schnellsten?

Eine Ankündigung in bester Hollywood-Manier: Der britische Milliardär Richard Branson will am 11. Juli als »Astronaut 001« ins Weltall fliegen. Damit würde er Amazon-Gründer Jeff Bezos neun Tage zuvorkommen.