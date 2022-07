Wie in einem zuvor erschienenen, neuen Impfbericht vom Donnerstag unterstrich das RKI auch im Wochenbericht den Nutzen der Coronaimpfung: Sie habe »aufgrund ihrer hohen Schutzwirkung vor einem schweren Verlauf auch bei Erkrankungen durch die Omikron-Variante nicht an Bedeutung verloren«. In dem Impfbericht war unter anderem darauf hingewiesen worden, dass in Deutschland bei Millionen Menschen der Bedarf bestehe, Impflücken zu schließen. Demnach müssten noch etwa 1,3 Millionen Menschen ab 60 Jahren und etwa 7,9 Millionen im Alter von 18-59 Jahren ihren Impfschutz mit mindestens einer Impfung auffrischen. Noch gar keine Impfung erhalten hätten rund 7,3 Millionen Erwachsene unter 60 Jahren und 1,9 Millionen ab 60, hieß es in dem Bericht.