Größtes Raubtier Deutschlands Kegelrobben vermehren sich im Wattenmeer

Der Nachwuchs der größten Raubtiere Deutschlands kommt von November bis Januar zur Welt. Die Expertinnen und Experten entdeckten in der Zeit mehr als 2500 Jungtiere. Mit gut 1400 Neugeborenen wurden die meisten im niederländischen Wattenmeer gesichtet – 15 Prozent mehr als in der Vorsaison. Auf Helgoland wurden etwas mehr als 680 Jungtiere beobachtet, ein Plus von zwölf Prozent. Nur in Niedersachsen ging der Nachwuchs um neun Prozent auf rund 390 zurück. Nach Ansicht des Forschungsteams könnte das aber auch am schlechten Wetter bei der Zählung liegen: Einige Teile des Gebiets konnten deswegen nicht überflogen werden.