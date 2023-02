Wissenschaftler haben das Holzobjekt nun genauer untersucht. Es ist 16 Zentimeter lang und wurde aus jungem Eschenholz gefertigt. Archäologisches Holz neigt zu Schrumpfung und Verformung, heißt es in der Studie, dass das Objekt einmal größer war, sei deshalb wahrscheinlich.

Phallische Darstellungen in Mosaiken, Fresken oder auf Keramik waren in der römischen Welt allgegenwärtig. Solche Objekte konnten sowohl im öffentlichen, als auch im privaten Raum gefunden werden, »doch sind Phalli in tragbarer Form am zahlreichsten und vielfältigsten«, heißt es in der Untersuchung. Dazu gehörten etwa Messergriffe oder Votivgaben in Form von Körperteilen. Kleine, tragbare, körperlose Phalli, mit oder ohne Hoden, würden demnach am häufigsten als Anhänger gefunden, die wahrscheinlich eine apotropäische Funktion erfüllen sollten. Aber: Holz spielte dabei keine große Rolle.