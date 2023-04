Mehrere EU-Abgeordnete aus unterschiedlichen Fraktionen fordern von der Regierung in London, ein großes Ölfeld in der Nordsee nicht anzuzapfen. Das Vereinigte Königreich solle eine internationale Führungsrolle einnehmen, indem es seine Haltung zu neuen Öl- und Gasprojekten überdenkt, heißt es in einem Brief an den britischen Premierminister Rishi Sunak.