Die 110 rückmeldenden Häuser weisen insgesamt 607 aufstellbare Betten aus, von denen aber lediglich 367 Betten betrieben werden können. Grund für die Sperrung von 39,5 Prozent der Intensivbetten für Kinder ist hauptsächlich der Personalmangel . An 79 Häusern, also bei 71,8 Prozent der Befragten, ist Pflegepersonalmangel konkreter Grund für die Bettensperrungen.

Freie Betten gab es lediglich 83, das heißt durchschnittlich 0,75 Prozent freie Betten pro Klinik. 47 Kliniken melden null verfügbare Betten, 44 Kliniken ein freies Bett. 51 Kliniken berichten von abgelehnten Patientenanfragen. Heißt konkret: 46,4 Prozent der an der Umfrage teilnehmenden Kliniken berichten von insgesamt 116 abgelehnten Patientinnen und Patienten – an nur einem Tag.

334 Kinderstationen gibt es in Deutschland. Zwischen 1991 und 2017 ist die Bettenzahl in der Pädiatrie um ein Drittel gesunken. Die Ampelregierung will die Schließung weiterer Stationen verhindern . Das Gesundheitsministerium hat bereits einen Plan vorgelegt, der Teil des Gesetzes zur Entlastung in der Krankenhauspflege werden soll. Die Behandlung von Kindern ist für Krankenhäuser häufig unrentabel. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will Kinderstationen deshalb Zuschläge zu den Fallpauschalen zahlen. Insgesamt sollen 300 Millionen Euro in die Kinderheilkunde fließen, allein 120 Millionen Euro in die Geburtshilfe investiert werden.