Karl Banghard, 56, leitet das sehenswerte Archäologische Freilichtmuseum in Oerlinghausen und wirbt in den sozialen Netzwerken nun mit Fotos, auf denen Männer aus dem Nahen Osten in Steinzeitkostümen zu sehen sind. Er tut das aus Gründen der Genauigkeit; denn Genforscher haben mittlerweile zahlreiche Hinweise darauf entdeckt, dass die Jäger, Sammler und frühen Ackerbauern eher dunkle Haut und Haare hatten.

Dem Leser schien das offenbar zu missfallen, und ebenso brachte es ihn auf die Palme, dass der SPIEGEL dem Museumschef und seiner PR-Strategie eine Plattform gibt. Ich kann diese Verärgerung nicht nachvollziehen und biete dem Mann noch drei andere archäologische Erkenntnisse an, die er für »woke« halten könnte:

1. Die Anfänge des Ackerbaus und der Viehzucht in Europa gehen wohl vor allem auf Einwanderer zurück, die vor weit über 7000 Jahren aus Anatolien und dem Nahen Osten kamen. Das legen unter anderem Forschungen von Johannes Krause nahe, einem Direktor am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig und ehemaligen Schüler von Svante Pääbo, dem diesjährigen Nobelpreisträger für Medizin.

2. Die Gebeine eines Menschen, die Archäologen schon vor über 100 Jahren in Schweden entdeckten, wurden von Anfang an einem Wikingerkrieger zugeordnet. In seinem Grab lagen nämlich etliche Waffen und die Überreste zweier Pferde – Beigaben, die die Forscher automatisch als »männlich« identifizierten. Doch Forscher der Universität Stockholm konnten mittlerweile durch Genanalysen eindeutig herausfinden, dass es sich bei dem Mann eigentlich um eine Frau handelt.

3. Als vor knapp 15 Jahren im norditalienischen Modena zwei Skelette gefunden wurden, die Händchen hielten, waren die Archäologen entzückt: Offenbar waren sie auf ein Pärchen aus dem fünften Jahrhundert gestoßen, auf ein Zeichen ewiger Liebe zwischen Mann und Frau. Doch die Forscher täuschten sich: Genanalysen deuten darauf hin, dass es sich bei den Bestatteten aus der Spätantike um zwei Männer handelt, womöglich Homosexuelle.

Die Archäologie und andere Wissenschaften, so sei dem wütenden Leser noch einmal gesagt, können Einsichten liefern, die nicht ins eigene Weltbild passen. Das mag für manche enttäuschend sein, aber mit »Wokeness« hat das ausnahmsweise mal rein gar nichts zu tun.

Herzlich

Ihr Guido Kleinhubbert