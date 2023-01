Außerdem empfehle ich Ihnen:

Geschichte: Ein amerikanischer Wissenschaftler hat die lange Zeit geheimen Verhörprotokolle der Spanischen Inquisition ausgewertet. Sein Befund: Die Folterknechte betrieben ihr Handwerk mit kaltblütiger Perfektion und kannten die Grenzen der Quälereien.

Wie ungesund ist der Gasherd? In den USA ist eine Debatte über Gesundheitsrisiken beim Kochen mit Gas entbrannt. Was dahintersteckt – und was Nutzer der Technik beachten sollten .

Einmalige Privatbibliothek in Westfalen: Ein Bergbauingenieur hortete bis zu seinem Tod rund 70.000 Bücher in seinem Einfamilienhaus und sprach kaum darüber. Wohin mit der wahrscheinlich größten Privatbibliothek Deutschlands?

Wie Verschwörungsglaube die Ablehnung von Windkraftanlagen beeinflusst: Mehr Windkraft soll die Energiewende voranbringen. Doch der Bau der Anlagen erzeugt oft Protest. Der Psychologe Kevin Winter sagt, was das mit Verschwörungsglauben zu tun hat und wie sich gegensteuern lässt .

Wie die Venus vom Paradies zur Hölle wurde: Auf der Venus herrscht tödliche Hitze – doch wodurch entstand dort ein Super-Treibhauseffekt ? Lag es an gigantischen Vulkanausbrüchen, wie sie auch bei uns denkbar wären? Mehrere Raumsonden brechen demnächst zum Nachbarplaneten auf, um das Rätsel lösen – und um in Säurewolken nach Lebensspuren zu suchen.

Neue Spezialeinheit: Die Bundespolizei will neue Fahnder einsetzen, die Gesuchte sogar in einer Menschenmenge blitzschnell erkennen .

Wenn der eigene Geruch unerträglich ist: Einige Menschen sind davon überzeugt, Mundgeruch zu haben oder ständig nach Schweiß zu stinken – obwohl das Umfeld nichts wahrnimmt. Das kann in die soziale Isolation und manchmal sogar in den Suizid führen. Was hilft Betroffenen?