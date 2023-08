Der Astronom Wladimir Surdin schätzt die Erfolgsaussichten der Mission in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Ria moderat ein. »Man muss sich darüber im Klaren sein, dass dies ein wirklich komplizierter Flug ist. Ich persönlich schätze die Wahrscheinlichkeit auf ›50/50‹«, sagte Surdin. Er merkte weiterhin an, so berichtet Ria, dass zu Sowjetzeiten »niemanden störte«, wenn vor einem erfolgreichen Flug »vier oder fünf Ausfälle« hintereinander auftreten konnten, weil über die Ausfälle nicht in den Medien berichtet wurde. »Jetzt wird es nicht möglich sein, zu schweigen, und ich möchte Sie warnen – seien Sie nicht überrascht. Der erste Flug seit einem halben Jahrhundert bedeutet neue Ingenieure, neue Ausrüstung«, zitiert Ria weiter. »Alles ist möglich, aber der Anfang ist schwer«.