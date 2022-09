Das Problem in Kalifornien ist nur: Es gibt immer weniger Nebel, der aufgefangen werden könnte.

Weniger Nebel auch in Los Angeles und São Paulo

Und das gilt weltweit, wie die Klimatologen Otto Klemm von der Universität Münster und Neng­-Huei Lin von der Tawian National Central University 2015 in einer Studie herausgefunden haben. Die Wissenschaftler dokumentieren einen Nebelrückgang überall auf der Welt: In São Paulo hat sich die Zahl der Nebeltage von über 144 pro Jahr in den frühen Fünfzigerjahren auf gut 70 halbiert. In Los Angeles hat sich die Zahl im selben Zeitraum sogar von 200 auf 30 reduziert.