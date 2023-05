Satellitenbild der Woche Kataloniens Stauseen trocknen aus

In Andalusien sind laut Angaben der Regionalregierung rund 80.000 Menschen, die in der Gemeinde Alcarajeos und weiteren 27 Dörfern in der Provinz Córdoba leben, auf Lkw-Lieferungen mit Trinkwasser angewiesen. Auch dort hat die Hitze den Stauseen zugesetzt. Das Wasser wurde von den Behörden als nicht sicher trinkbar eingestuft.

Temperaturen wie in dieser Woche sind eigentlich für den Sommer typisch, nicht für Frühjahr. Es könnte auf der Iberischen Halbinsel der heißeste April seit Beginn der Aufzeichnungen werden. »Obwohl jede Periode hinsichtlich ihrer Intensität und ihres frühen Beginns im Detail analysiert werden muss«, sagt Ruben del Campo von der Wetteragentur AEMET, »so passt das doch in das, was als Folge des Klimawandels beobachtet wird.«