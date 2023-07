»Ich führe seit Jahren Simulationen durch, die mir sagen, dass diese Veränderungen in der Farbe der Ozeane eintreten werden«, sagt Stephanie Dutkiewicz, Co-Autorin der aktuellen Studie, in einer Mitteilung . »Zu sehen, wie es tatsächlich passiert, ist nicht überraschend, aber beängstigend. Und diese Veränderungen stehen im Einklang mit den vom Menschen verursachten Veränderungen unseres Klimas«, erklärt die leitende Wissenschaftlerin in der Abteilung für Erd-, Atmosphären- und Planetenwissenschaften des Massachusetts Institute of Technology weiter.

Die Beobachtungen seien ein »zusätzlicher Beweis dafür, wie menschliche Aktivitäten das Leben auf der Erde in einem riesigen räumlichen Ausmaß beeinflussen«, sagt B. B. Cael vom National Oceanography Centre im britischen Southampton und Hauptautor der Studie.