Schlafforschung an Tieren Auch Tauben können offenbar träumen

Während dieser Phase maß das Team Gehirnaktivität in den Bereichen, die sich etwa damit befassen, wie sich die Umgebung einer Taube während des Flugs bewegt, oder die Nervensignale aus dem Körper und von den Flügeln verarbeiten. »Aufgrund dieser Beobachtungen vermuten wir, dass Vögel wie Menschen in REM-Phasen träumen, vielleicht sogar Flugsequenzen durchleben«, sagt Mehdi Behroozi, Neurowissenschaftler an der Uni Bochum, in einer Mitteilung.