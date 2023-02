Der Artname castrans deutet auf die Lebensweise des Pilzes hin: Er zersetzt das Gewebe der männlichen Fichtenblüte und gelangt so an die nahrhaften Pollen. Der Parasit zerstört dabei die männlichen Blüten. Die Forscherinnen und Forscher sehen in Microstrobilinia castrans derzeit keine Gefahr für die Fichten, da der Pilz immer nur einige wenige Blüten eines Baumes befalle. Dennoch wollen sie ihn beobachten. Denn man wisse nie, ob ein Pilz auf einmal größere Probleme macht, zum Beispiel wenn er sich mit der Klimaerwärmung stärker ausbreitet, so Ludwig Beenken, Erstautor der Publikation, laut der Mitteilung.