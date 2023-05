6 Uhr morgens in Hägendorf in der Schweiz. Dienstbeginn für den Sicherheitsroboter der Schweizer Bundesbahn. Seit etwa einem halben Jahr patrouillieren Wachroboter wie dieser an Eisenbahndepots und weiteren Standorten der Bahn. Ausgestattet sind sie unter anderem mit einer Wärmebildkamera, Mikrofon und Lautsprecher.

Die Idee für den Roboter hatten Studenten der Eidgenössischen Technischen Hochschule. Aus dem Projekt entstand dann ein Start-Up.

Alessandro Morra, CEO und Gründer: »Ascento entwickelt Roboter und Technologien für die Sicherheitsbranche, die für Patrouillen im Freien eingesetzt werden können. Angefangen hat aber alles hier beim ETH-Fokus-Projekt. Hier war das Ziel, einen Roboter zu entwickeln, der Treppen hochspringen kann.«

Das gelang den Studenten. Doch ihre Entwicklung sollte kein wissenschaftliches Projekt bleiben, sie wollten damit auch Geld verdienen. Allerdings wünschten sich potenzielle Abnehmer aus der Industrie lieber einen größeren und robusteren Roboter. Die Entwickler schraubten weiter und schufen ein Modell, das auch in unwegsamem Gelände zurechtkommt, zum Beispiel kann es durch Schnee und über Steine fahren. Und sie entdeckten eine Marktlücke.

Alessandro Morra: »Wir haben uns für den Sicherheitsmarkt entschieden, weil es dort heutzutage sehr schwierig ist, Mitarbeiter zu finden. Sie müssen lange arbeiten und das bei jedem Wetter. Wir haben diesen Job selbst gemacht und er ist wirklich brutal. Da wollten wir helfen. Unsere Roboter sind in der Lage, das Leben dieser Wachleute sehr viel einfacher zu machen.«

Und das geht so: Wachroboter patrouillieren selbstständig über die Firmengelände. Mithilfe von Sensoren, Computern scannen sie Umgebung, eineebaute künstliche Intelligenz wertet die Bilder aus. Entdeckt das Gerät Risiken, wie etwa eine geöffnete Tür, warnt es den menschlichen Aufpasser im Kontrollzentrum. Der Roboter hat ein offenes Tor entdeckt. Ein Wachmann steuert den Roboter in den Hof und entdeckt dort zwei Personen. Über Mikrofon und Lautsprecher fordert er sie auf, das Gelände zu verlassen. Gewalttätige Einbrecher im Alleingang stoppen kann das Gerät nicht – nur abschrecken.

Auch das Schweizer Sicherheitsunternehmen Securitas AG hat sich deshalb entschieden, die Roboter testweise einzusetzen.Zum genauen Preis macht das Unternehmen keine Angaben, die Roboter sollen aber günstiger sein als eine menschliche Wachkraft. Ascento zufolge können Firmen die Roboter auch für bestimmte Zeiträume ausleihen.