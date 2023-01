Wie Sie sehen, sehen Sie nichts: Fehlender Schnee in den Alpen vermiest vielen den Winterurlaub. Ein Blick aus dem All zeigt, wie grün es in diesem Jahr entlang der Pisten ist. Kein Wunder, das Jahr begann mit einer ungewöhnlichen Hitzewelle. Deutschland verzeichnete in nur drei Tagen 950 Wärmerekorde für die Jahreszeit. In einigen Regionen wurden zwanzig Grad und mehr gemessen.