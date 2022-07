Experimente mit Seegras Können Wiesen unter Wasser helfen, das Klima zu retten?

Sie sind nicht so bunt wie Korallenriffe, dafür können Seegraswiesen verblüffend viel Kohlendioxid speichern. In der Ostsee erproben Biologen, ob sich das Gras in großem Stil anpflanzen lässt. Doch es gibt ein Problem.