Wissenschaftler beschreiben in einer »Nature«-Studie , wie sich in Platin und Kupfer spontan Risse im Nanomaßstab heilten, die aufgrund von Metallermüdung entstanden waren. Den Prozess zu verstehen soll helfen, gezielt Materialien zu schaffen, die sich selbst reparieren, um künftig etwa in Motoren, Brücken und Flugzeugen verschleißbedingte Schäden rückgängig zu machen. So würden Bauten sicherer sowie langlebiger und – gemessen an bisherigen Reparaturkosten – etliche Milliarden Euro gespart.