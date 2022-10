Teufelskreis aus Kränkung und Rachedurst

Claire Hart wiederum, Psychologin an der University of Southhampton, stieß in einer neuen Studie über Phubbing in Liebesbeziehungen auf einen Teufelskreis aus Handykränkung und Rachedurst. Hart ließ ihre Testpersonen ein Phubbing-Tagebuch führen. An Tagen, an denen sie sich stark davon betroffen fühlten, waren die Teilnehmenden unzufriedener mit ihrer Partnerschaft, sie waren wütender und frustrierter als an solchen Tagen, an denen sie weniger gephubbt wurden. Und sie nutzten ihrerseits das eigene Handy öfter, wenn sie eigentlich mit Partner oder Partnerin sprachen – vor allem, das ergab die Erhebung, um dem Gegenüber sein Verhalten heimzuzahlen.