Viel Potenzial für Social Design, meinte die Jury um Jolante Kugler, Expertin für urbane Entwicklung und Kuratorin am Designmuseum Mudac in Lausanne, sowie Friedrich von Borries, Architekt und Professor für Designtheorie an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg.

Die Idee aus Franken erscheine zwar utopisch, sei aber machbar, so von Borries in seiner Laudatio: »Wasserstraße statt Autobahn. Schwimmspaß statt Abgas. So sieht die Zukunft aus, wenn man nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholen will.«

Publikumspreis für Umweltschützer aus Niedersachsen

Der Publikumspreis geht 2022 nach Osnabrück. Dort ist die Heimat von 500 AKA. Das ist die Kurzform für »500 Menschen aktiv für Klima- und Artenschutz«. Dahinter steht die gemeinnützige Gesellschaft »Umweltschutz und Lebenshilfe« . Rund ein Drittel der eingegangenen Stimmen entfielen auf dieses Projekt.