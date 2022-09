Weit mehr als die Hälfte der 561 Wildbienenarten sind in Deutschland vom Aussterben bedroht. Ihnen fehlt Nahrung, aber auch Gelegenheiten zum Nisten. Studierende und Lehrende der Peter Behrens School of Arts in Düsseldorf haben in der Modellbauwerkstatt der Hochschule Düsseldorf ein ganz besonderes Bienenhotel entworfen: eine 5 Meter hohe und 2,45 m breite Holzwand, bemalt mit sich aneinanderkuschelnden Farbflächen. Darauf montiert sind Eichenbretter, in die Nistlöcher gebohrt sind. Und in dieses künstlerisch gestaltete Bienenhotel fügt sich eine Sitzbank für Menschen ein. Aufgestellt wurde es am Dresdner GH8 Kulturzentrum. »Das Projekt ›Unterschlupf²‹ stellt einen Ort der Harmonie zwischen Natur und Mensch dar und fördert das soziale Miteinander«, erklärt das Projektteam. Damit die Bienen nicht hungern müssen, wurden in der Nähe Futterpflanzen ausgesät.