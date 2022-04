Und weil dieser gemeinsame Einsatz so wichtig ist, lautet in diesem Jahr das Thema des Social Design Award von SPIEGEL WISSEN: »Wir für unser Klima!« Ab sofort können dafür gemeinschaftliche Projekte und Ideen eingereicht werden, die zu Klimaschutz, Biodiversität und Artenschutz beitragen.

Der Social Design Award wird, mit Unterstützung des Handelsunternehmens BAUHAUS, nun zum neunten Mal ausgeschrieben. Zu gewinnen sind ein Jurypreis und ein Publikumspreis, den die Leserinnen und Leser von SPIEGEL.de küren. Beide Preise sind mit jeweils 2500 Euro dotiert. Die Einreichungsfrist läuft noch bis zum 31. August 2022. Zum Einreichungsformular geht es hier.

Im vergangenen Jahr wurden Projekte ausgezeichnet, die Familien stärken. Den Jurypreis gewann »Ein Garten zum Wurzelnfassen« aus Freiburg: Ein Wohnungsloser hat im Hinterhof eines abbruchreifen Hauses in Freiburg einen kleinen Garten angelegt und darüber den Kontakt zu seinen Kindern vertieft. Der Publikumspreis ging an das Kölner Projekt »Familienhörbuch«, das todkranken Elternteilen hilft, ein Hörbuch für ihre jungen Kinder aufzunehmen. Und den »Mini-Bikepark« in Freiberg legten Jugendliche auf einer Brache an. Dafür erhielten sie den Sonderpreis von BAUHAUS.