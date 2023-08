Momentan ist die Zahl der Sonnenflecken nach Daten der US-Atmosphärenbehörde NOAA so hoch wie seit über 20 Jahren nicht mehr. In den nächsten Jahren wird es deshalb wahrscheinlich zu mehr Sonnenstürmen kommen, sagte Sami Solanki, Direktor am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS).