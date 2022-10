Pünktlich zur Mittagspause präsentierte sich am Himmel ein seltenes Spektakel: Wo das Wetter mitspielte und keine Wolken die Sicht versperrten, ließ sich eine partielle Sonnenfinsternis beobachten. Mit einer besonderen Schutzbrille konnten Menschen auch in Deutschland sehen, wie sich der Mond in die Linie zwischen Sonne und Erde schob und das Sonnenlicht teilweise verdeckte.