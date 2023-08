Soziale Medien bei Jugendlichen Mehr Liken und Posten führt nicht zu Depressionen

Ergebnisse bedeuten nicht, dass Jugendliche »keine negativen Erfahrungen« machen

Warum vorige Forschende zuvor oft zu anderen Resultaten kamen? Steinsbekk sagt, psychische Gesundheit werde in Studien oft weit gefasst und umfasse dann alles vom Selbstwertgefühl bis zur Depression. Außerdem würden die Daten häufig per Fragebögen erhoben, dann sei unklar, was tatsächlich gemessen wurde.

»Indem wir dieselben Probanden über mehrere Jahre hinweg begleiteten, die Symptome psychischer Erkrankungen in ausführlichen Interviews erfassten und verschiedene Arten der Social-Media-Nutzung untersuchten, ermöglichte uns unsere Studie einen detaillierteren Blick und ein differenzierteres Bild der Zusammenhänge«, sagt die Psychologin in einer Mitteilung .