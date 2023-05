Orcas greifen Segeljacht an »Der Große nahm immer wieder Anlauf und rammte das Schiff mit voller Wucht«

Zwei Stunden vergingen Schaufelberger zufolge, bis die Crew zwei Löcher am hinteren Ende der Motorjacht entdeckt habe, durch die Wasser eingedrungen sei. Notdürftig hätten sie versucht, diese zu stopfen, außerdem hätten sie die Küstenwache alarmiert. Ein mulmiges Gefühl hätte die Crew dabei gehabt, »aber Angst hat man nach so vielen Jahren auf See nicht mehr wirklich«.