Am Samstag brach demnach ein 47-jähriger Mann mit einem Sonnenstich während der Feldarbeit in der Kleinstadt Aznalcóllar nahe Sevilla zusammen. Ein weiterer Landwirt starb am Montag an einem Hitzschlag bei der Arbeit in seinem Weinberg in Cinco Casas, einem Dorf etwa 160 Kilometer südlich von Madrid.

Häufung von Hitzewellen

In Spanien haben sich die Hitzewellen im Juni in den vergangenen Jahren gehäuft, teilt der spanische Wetterdienst mit. »Ohne die aktuelle Hitzewelle haben wir seit 2011 schon sechs Hitzewellen in diesem Monat erlebt. Zwischen 1975 und 2010 gab es dagegen nur fünf Hitzewellen im Juni.« Behördensprecher Ruben del Campo sagte: »Eines ist klar: Der Klimawandel verstärkt extreme Wetterereignisse.«