Spanien Nerze erkranken an Vogelgrippe – Experten alarmiert

Bei dem Ausbruch in Spanien im vergangenen Oktober könnte es allerdings sein, dass »sich der Erreger wirklich von Säugetier zu Säugetier – also von Nerz zu Nerz – ausgebreitet hat«. Auch andere Forscher halten das für möglich bis wahrscheinlich. Die Ereignisse in der spanischen Nerzzucht könnten ein Hinweis auf einen weiteren Anpassungsschritt des Virus gewesen sein, sagt Mettenleiter.