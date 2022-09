Australische Theridiidae Spinnenart jagt mit akrobatischen Mitteln

Die meisten der gejagten Spinnen konzentrierte sich auf eine bestimmte Ameisenart als Beute – was sehr ungewöhnlich ist, wie es in der Untersuchung heißt. Raubtiere würden sich in der Regel von verschiedenen Beutetieren ernähren. Zudem ist das Größenverhältnis ungewöhnlich: Normalerweise würden sich Raubtiere von kleineren Tieren ernähren. In der Untersuchung fielen jedoch Ameisen auf, die etwa doppelt so lang waren wie die Spinnen, aber eine ähnliche Masse hatten.

Für die Untersuchung hatten die Forscherinnen und Forscher Feldbeobachtungen und Experimente durchgeführt, um die Jagd der Spinnentiere nachvollziehen zu können. »Wir haben Hochgeschwindigkeits-Videografie und Rasterelektronenmikroskopie eingesetzt, um den Angriff der Spinnen und den Einsatz von Seide während inszenierter Angriffssequenzen in ihrem natürlichen Lebensraum zu charakterisieren«, schreiben die Wissenschaftler. Auch das gezielte Vorsetzen von Beute gehörte demnach zu den Untersuchungen.