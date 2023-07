Half das Männchen nur wenig beim Häuten, so beobachteten die Forschenden, habe das Weibchen nur widerwillig Zugang zu seinen Genitalien gewährt. In dem Fall habe es den hinteren Teil seines Körpers an den Boden gedrückt und so das Männchen zunächst daran gehindert, unter den Körper zu schlüpfen. Für das Weibchen könnte die intensive Hilfe beim Häuten dabei möglicherweise ein Indikator für die Qualität des Männchens sein. Ob das tatsächlich der Fall ist, wollen die Wissenschaftler erforschen. Außerdem möchten sie etwa herausfinden, was passiert, wenn Männchen während des Häutens eines Weibchens mit Rivalen konkurrieren müssen.