SPIEGEL: Der Klimawandel führt dazu, dass das bestehende Stadtgrün es wegen der zunehmenden Trockenheit schwer hat. Was muss hier getan werden?

Hirschfeld: In Berlin haben wir uns mit einem Teil von Neukölln beschäftigt, zu dem auch der Volkspark Hasenheide gehört. Hier wird aktuell ein Konzept entwickelt, wie die Hasenheide Klima-resilient umgestaltet werden kann. Solche Anpassungen sind dringend notwendig, weil Tausende von Bäumen zu vertrocknen drohen. In Berlin ist inzwischen in Neubaugebieten immerhin vorgeschrieben, dass Regenwasser nicht mehr in die Kanalisation abgeleitet werden darf, sondern auf der Fläche versickern muss.

SPIEGEL: Im August wollen Sie Ihr Tool zur Bewertung von Stadtgrün online stellen – was kann man als Laie oder Fachfrau damit anfangen?

Hirschfeld: In dem Stadtgrün Online-Tool haben wir unsere Ergebnisse für 23 deutsche Großstädte gut zugänglich aufbereitet. Da kann man sehr einfach über Schieberegler Szenarien einstellen, beispielsweise für mehr Straßenbäume in Augsburg, mehr Grünflächen in Dortmund, grüne Wege in Hamburg oder mehr Gründächer in München. Das Tool berechnet dann auf Knopfdruck die Wirkungen unter anderem auf den Wasserrückhalt, die Luftreinhaltung, die Wertschätzung durch die Stadtbevölkerung und gibt eine Abschätzung der Wirkung auf das Stadtklima.

Auf einer Stadtkarte kann man sehen, wo die jeweiligen Effekte zu erwarten sind und in einer Tabelle werden die Gesamtwerte dargestellt. Als Gesamtnutzen ergeben sich dabei schnell deutlich mehr als fünfzig Millionen Euro pro Jahr. Wir wollen damit Informationen liefern für eine fundierte Diskussion über gesamtstädtische Strategien, mit denen mehr Grün geschaffen wird.

SPIEGEL: Belegt Ihr Tool nicht auch: Am Ende geht es immer nur ums Geld?

Hirschfeld: Jedenfalls steht für viele stadtpolitisch Entscheidungstragende das Geld sehr im Zentrum der Wahrnehmung, und das ist tatsächlich ziemlich traurig. Leider gibt es in Sachen Klimawandel bei allen Parteien noch immer mehr Lippenbekenntnisse als verantwortungsvolles Handeln, in unterschiedlich starkem Ausmaß. Wenn es hart auf hart kommt bei Haushaltsentscheidungen, wird nach wie vor meist auf kurzfristige wirtschaftliche Effekte gezielt, Gewerbeansiedlung, Wohnungsbau. Grünflächen und Straßenbäume werden da lediglich als Kostenfaktor wahrgenommen. Deshalb wollen wir die Klimaargumente mit Geldwerten unterlegen.