40 Sekunden später Starship-Selbstzerstörung mit Verzögerung ausgelöst

Rund 90 Minuten sollte der erste Flug von »Starship« währen und fast einmal um die Erde führen, stattdessen war für das Raumschiff des Unternehmens SpaceX nach nur rund drei Minuten Schluss: Die Rakete explodierte in der Luft. Es war der erste Testflug des größten Raketensystems der Raumfahrtgeschichte. Das Ende der Premiere war spannender, als es hätte sein sollen, sagte SpaceX-Gründer Elon Musk in einem Twitter-Chat der »New York Times« zufolge am Samstag. So habe der Befehl zur Selbstzerstörung hätte »Starship« erst mit einer Verzögerung von 40 Sekunden zur Explosion gebracht, heißt es.