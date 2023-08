OP-Material im Körper vergessen, eine Magensonde falsch gesetzt oder nicht das richtige Medikament verschrieben – das sind seltene Fälle, aber sie passieren. Für das vergangene Jahr haben die Prüfer der gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland 3.221 Behandlungsfehler bestätigt, durch die Patienten vorübergehend oder dauerhaft geschädigt wurden. Das sind etwa so viele wie im Vorjahr, wie der Medizinische Dienst am Donnerstag berichtete.