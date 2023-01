Waffen in Knochen: In ein Schädelloch passte eine Pfeilspitze (Bild A und B), in einem Wirbel steckte noch eine Pfeilspitze (Bild C), ein Schädel war von einer Geweihspitze durchbohrt (Bild D), Waffen wurden zu der Zeit häufig aus Geweih hergestellt

Foto: Proceedings of the National Academy of Sciences (2023)