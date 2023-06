Fertige Anträge lägen der Bundesregierung zwar nicht vor. Außer der Voranfrage für die US-Lieferungen gebe es aber noch »mehrere informelle Anfragen für Absicherungsmöglichkeiten des Bundes für LNG-Lieferungen nach Deutschland«, heißt es in dem Schreiben, was dem SPIEGEL vorliegt. UFK-Garantien werden von der Bundesregierung meist direkt an Banken vergeben, die wiederum in Rohstoffprojekte im Ausland investieren. Dabei geht es um Projekte »im besonderen staatlichen Interesse der Bundesrepublik Deutschland«.