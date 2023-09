Wissenschaftlern ist es gelungen, erstmals anhand von DNA-Analysen klare Verwandtschaftsverhältnisse zwischen menschlichen Überresten aus Tansania und lebenden Menschen nachzuweisen. Zu drei Schädeln einer anthropologischen Sammlung in Deutschland seien lebende Verwandte gefunden worden, wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) am Dienstag in Berlin berichtete.