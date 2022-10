Anton Zeilinger ist auf positive Weise fassungslos, dass er in diesem Jahr mit zwei weiteren Wissenschaftlern den Nobelpreis erhält. »Ich bin immer noch irgendwie geschockt«, sagte der 77-Jährige, als er telefonisch zur Preisbekanntgabe in Stockholm zugeschaltet wurde. Es handle sich aber definitiv um einen »positiven Schock«. Gut eine Stunde vor der Verkündung hatte ihn die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in das Geheimnis eingeweiht, dass er zu den diesjährigen Preisträgern zählt. Seine Forschung hat Zeilinger in Anlehnung an das legendäre »Beamen« in der Science-Fiction-Serie »Star Trek« den Spitznamen »Mr. Beam« eingebracht. 1977 gelang ihm die Teleportation – der Transport des Zustands eines Lichtteilchens.