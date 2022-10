Spektakulärer Fund in Schweden Kriegsschiff-Wrack aus dem 17. Jahrhundert entdeckt

»Das wird uns helfen zu verstehen, wie sich die großen Kriegsschiffe entwickelt haben, von der instabilen Vasa zu seetüchtigen Giganten, die die Ostsee kontrollieren konnten – ein entscheidender Faktor für Schwedens Aufstieg zur Großmacht im 16. Jahrhundert«, wird Patrik Höglund, Archäologe an dem Museum, in einer Mitteilung zitiert.

Meeresarchäologen hatten 2021 in der Nähe der Meeresenge bei Vaxholm ein Schiffswrack entdeckt, heißt es in der Mitteilung. Teile der Bordwände seien auf den Meeresgrund gestürzt, aber ein Teil des Rumpfes sei erhalten geblieben. Auf den Seitenwänden seien Bullaugen auf zwei verschiedenen Ebenen gefunden worden, was den Angaben zufolge auf ein Kriegsschiff mit zwei Geschützdecks hindeuten würde.