Sara möchte das alles nicht so hinnehmen. Hinnehmen, dass eine Verwandte den menschengemachten Klimawandel leugnet, eine Freundin und ihr Opa ihn verharmlosen. »Und das ist vielleicht auch damit verbunden, dass ich eben Klima-Panik habe. Ich habe Angst vor meiner Zukunft.« Sara ist 24 Jahre alt, studiert in Norddeutschland. Die junge Frau berichtet im Podcast, in welche Konflikte sie mit ihrer Familie und ihrem Freundeskreis geraten ist.