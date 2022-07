Antikörper bei 92 Prozent der Erwachsenen nachweisbar

Die Untersuchung beruht auf einer Zufallsstichprobe, Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab 14 Jahren sollten für die Antikörper-Bestimmung eine selbst am Finger entnommene Trockenblutprobe einschicken und beantworteten einen Fragebogen zum Impf- und Infektionsstatus. Nach Angaben des RKI beteiligten sich rund 11.162 Menschen aus 6760 Haushalten. Der Großteil der Blutproben stammt aus dem November und Dezember 2021. Die Daten beziehen sich somit auf die Zeit, als die Delta-Welle am Abklingen und Omikron erst ansteigend war. Die Millionen von Infektionen, die Omikron seitdem hervorgerufen hat, sind in der Studie also nicht berücksichtigt.