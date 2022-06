Seit 2017 wurden laut der Studie acht Weiße Haie nach einem Orca-Angriff in der Region an Land gespült. Sieben von ihnen fehlte die Leber, bei einigen auch das Herz: Wunden, die eindeutig von demselben Orca-Paar zugefügt worden seien. Die Forscher vermuten, es habe zudem weitere Weiße Haie getötet, die nicht an Land gespült wurden. Die beiden Tiere werden in der Studie mit den Namen Port und Starboard angeführt.