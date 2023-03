Personen, bei denen sich die Schlafqualität im Laufe der Zeit verbessert hat, berichteten von einer höheren Lebensqualität, heißt es in der Studie. Auf individueller Ebene korrelierte demnach die angegebene Schlafqualität signifikant mit allen Messgrößen der Lebensqualität, mit einer Ausnahme: dem Arbeitsstress. Arbeit ist ein wichtiger Teil des Lebens, heißt es in der Studie, sie kann zu dessen Sinn beitragen, aber auch Ursache für Stress sein – und dadurch zu einer schlechteren Schlafqualität führen.

Die Schlafdauer und der soziale Jetlag stehen ebenfalls in einem gewissen Zusammenhang mit der Lebensqualität, aber im Gegensatz zur Schlafqualität scheinen diese Faktoren nicht wesentlich zu sein, heißt es in der Studie. Die Studie deutet demnach darauf hin, dass die Schlafdauer, abgesehen von den Extremen, neben den Unterschieden in den Schlafgewohnheiten an Werktagen und freien Tagen nicht so wichtig für die Lebensqualität ist wie eine gute Schlafqualität.