Studie zur Taktwahrnehmung Ratten nicken zu Mozart und Queen

Die Ratten bekamen etwa die »Sonate für zwei Klaviere« in D-Dur von Mozart in vier verschiedenen Geschwindigkeiten zu hören. Die Forschenden konnten beobachten, dass die Kopfbewegungen in einigen Versuchen mit den Schlägen synchornisiert waren – und dass diese Bewegungen in einer zweibeinigen Haltung wahrscheinlich besser sichtbar waren.

»Beat It« von Michael Jackson

Insgesamt fünf Musikstücke wurden den Angaben zufolge dargeboten: »Sonate für zwei Klaviere« von Mozart, »Born This Way« von Lady Gaga, »Another One Bites the Dust« von Queen, »Beat It« von Michael Jackson und »Sugar« von Maroon 5. Jedes Musikstück wurde nach dem Zufallsprinzip zweimal über den Lautsprecher abgespielt. Alle Bewegungen in der experimentellen Sitzung wurden von einer Kamera hinter der Versuchsarena aufgezeichnet.