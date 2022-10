Es ist ein ebenso seltener wie beeindruckender Fund, den Archäologen in Syrien gemacht haben. In Rastan im nordsyrischen Bezirk Homs konnte ein Mosaik aus der Römerzeit freigelegt werden. Fachleute schätzen, dass das Werk rund 1600 Jahre alt ist. Die Platte wurde zwischen zwei Häusern in einer Straße entdeckt.

Hamam Saad, Archäologe

»Wir befinden uns in einer zentralen Halle in einem der Gebäude. In dieser Halle befindet sich die Tafel, auf der zwei Szenen dargestellt sind. Die Hauptszene stellt den Amazonenkrieg dar, der in der Ilias (von Homer) in vielen Geschichten erwähnt wird. Die zweite Szene stellt den Gott Bou Zidon dar.«

Das etwa 20 Meter lange und sechs Meter breite Mosaik sei zwar nicht das älteste seiner Art, aber das vollständigste, berichtet der Leiter der Ausgrabung.

Hamam Saad, Archäologe

»Hier ist ein Teil der Platte. Sie ist nicht vollständig. Sie geht weiter in Richtung Straße und Nachbarhaus. Wir haben auch wichtige archäologische Elemente, wie das Tor und die Säulen gefunden. Und wir planen die Ausgrabungen fortzusetzen.«

Die Wissenschaftler vermuten, dass der Fund aus dem 4. Jahrhundert stammt. Schon vor einigen Jahren wurden hier Teile unter einem Haus entdeckt, als Oppositionelle im Zuge des Bürgerkriegs dort Tunnel gruben.

Humam Saad, Archäologe

»Bilder von der Tafel wurden während des Krieges in den sozialen Medien veröffentlicht. Es gab Gruppen, die in das Gebiet eingedrungen sind und die Tafel erreicht haben, wie Sie sehen können, gibt es die Tunnel immer noch. Diese Tunnel waren schon da, als wir an dem Ort ankamen.«

Die Ausgrabungsstätte zieht viele Schaulustige an. Im syrischen Bürgerkrieg wurden viele archäologische Stätten zerstört und geplündert. Die Stadt Rastan war im Krieg hart umkämpft, 2018 brachten Syriens Regierungstruppen das Gebiet wieder unter ihre Kontrolle.