Murray vergleicht das Phänomen mit einer Kinderschaukel: »Gibt man dem Kind unabhängig von der Bewegung der Schaukel Anschub, so kommt die Schaukel nicht sehr hoch. Stößt man jedoch im gleichen Rhythmus wie die Schaukel, also in Resonanz, so bewegt sich die Schaukel höher und höher. Ganz ähnlich hat die atmosphärische Resonanz die Gezeiten der Sonne aufgeschaukelt«.

Die Studie von Murray und seinen Kollegen zeigt aber nicht nur, warum der Tag auf der Erde heute 24 Stunden lang ist. Sie bietet auch einen Ausblick auf die Zukunft der Erde. Die Schwingung der Erdatmosphäre dauert heute 22,8 Stunden. Damit ist sie zwar nicht in Resonanz mit der Tageslänge, aber auch nicht allzu weit davon entfernt. »Wenn sich die Temperatur der Atmosphäre wegen der globalen Erwärmung weiter erhöht, wird dieser Unterschied jedoch größer«, sagt Murray. »Dadurch nimmt der Einfluss der Sonne auf die Erddrehung weiter ab und die Tageslänge nimmt schneller zu als ohne die Erwärmung.«