Wieder einmal läuft eine Debatte um eine Waffenlieferung für die Ukraine. Diesmal geht es um einen Marschflugkörper. Das deutsch-schwedische Lenkwaffensystem »Taurus« ist ungefähr fünf Meter lang, wiegt etwa 1,5 Tonnen, wird in der Regel unter ein Militärflugzeug geschraubt und von dort auf sein Ziel abgefeuert. Und sogenannte Marschflugkörper wie »Taurus« haben einige entscheidende Vorteile.

Christoph Seidler, DER SPIEGEL

»Ein Marschflugkörper ist keine Rakete, sondern man muss sich das vorstellen im Prinzip wie eine Sprengladung mit einem Flugzeugtriebwerk hintendran. Die fliegen zwar nicht über die Maßen schnell, also der Taurus fliegt zum Beispiel langsamer als der Schall, aber er kann sich wegen des Flugzeugtriebwerks und wegen der Elektronik an Bord an der Geländeform orientieren. Das bedeutet: Er kann extrem niedrig fliegen, er kann auf einer unvorhersehbaren Bahn fliegen und kann sich so sozusagen vor dem Radar verstecken. Das heißt, die feindliche Flugabwehr kriegt so einen Marschflugkörper im Idealfall für den Angreifer erst mit, wenn es irgendwo gerumst hat.«

Eine mächtige und präzise Waffe. Die dementsprechend ihren Preis hat.

Christoph Seidler, DER SPIEGEL

»Die Dinger sind nicht ganz billig. Die Bundeswehr hat mal 600 Stück davon gekauft, für ungefähr eine Million Euro pro Stück. Davon sind längst nicht mehr alle einsatzfähig. Die Rede ist davon, dass noch ungefähr 150 Stück einsatzfähig seien, dass aber womöglich die anderen auch mit relativ wenig Wartungsaufwand, zum Beispiel durch den Austausch von Komponenten, von Batterien, womöglich wieder fit gemacht werden könnte.«

Dabei verfügt die Ukraine schon jetzt über Marschflugkörper, vor allem über Modelle aus Großbritannien und Frankreich. Wozu jetzt also auch noch deutsche?

Christoph Seidler, DER SPIEGEL

»Das Problem ist: Die verschießen die auch auf Ziele. Das macht ja aus militärischer Logik auch hochgradig Sinn. Experten gehen davon aus, dass die Ukraine ungefähr 75 Marschflugkörper im Monat verbraucht. Wir kennen natürlich nicht die genauen Liefermengen, aber das sind im Zweifelsfall irgendwie kleinere dreistellige Bestände, die da jeweils übertragen wurden. Das heißt, früher oder später sind die schlicht und ergreifend alle.«

Gegenüber Marschflugkörpern anderer Bauart haben die Taurus-Flugkörper aber auch noch einige Vorteile. Zum einen dürfte die Reichweite höher sein – was wiederum zu Diskussionen führt, ob man der Ukraine derart weitreichende Waffen liefern sollte.

Robert Habeck, Bundeswirtschaftsminister

»Und umgekehrt sind das natürlich jetzt Waffensysteme, die eine sehr weite Reichweite haben, bestimmt 600 Kilometer, die also weit über den Frontverlauf hinwegschießen können und dafür auch gebaut sind. Und wenn die Logik des westlichen Bündnisses, wenn ich so reden darf, ist, dass wir die Ukraine unterstützen bei der Rückeroberung ihres Landes, aber nicht so gerne wollen, dass unsere Waffen dann in Russland einschlagen, dann spricht erstmal nicht in allererster Linie etwas dafür, dieses System sofort freizugeben.«

Zum Zweiten sind die Taurus-Marschflugkörper etwas moderner als die britischen und französischen Modelle und können womöglich etwas besser die gegnerischen Radarsysteme umgehen. Der entscheidende Vorteil dürfte aber noch ein anderer sein:

Christoph Seidler, DER SPIEGEL

»Taurus-Marschflugkörper sind als bunkerbrechende Waffe konzipiert. Das bedeutet, dass das Ding nicht einmal explodiert und puff, sondern dass man mehrere Explosionen hat. Man hat erst einmal eine in Anführungsstrichen kleine, um mit einem sogenannten Penetrator in den Bunker reinzukommen. Und dann kann man durch die Anzahl der durchschlagenen Decken – so sagt es zumindest das Industrieprospekt – das Geschoss ermitteln, in welchem man sich in einem mehrgeschossigen im Bunker befindet und kann dann durch das Abzählen der durchschlagenen Decken wissen, wo man ist und kann die Waffe tatsächlich in einem bestimmten Geschoss eines Bunkers detonieren lassen.«

Für die Zwecke der Ukraine ist diese Funktion durchaus interessant. Aber eher nicht im Kontext von Bunkern, sondern in Hinsicht auf strategisch wichtige Brücken – vor allem die Krim-Brücke bei Kertsch.

Christoph Seidler, DER SPIEGEL

»Was wir gesehen haben bei den Attacken auf die Krim-Brücke beispielsweise ist, dass man da Löcher in der Fahrbahn hat. Da schießt man also was drauf und das durchschlägt die Fahrbahn und dann muss man die Fahrbahn reparieren, bevor man das Ding wieder nutzen kann. Aber im Prinzip ist es vergleichsweise schnell gemacht. Wenn man jetzt so eine bunkerbrechende Waffe hätte und wenn man sie richtig programmieren würde, dann wäre es denkbar, dass man sozusagen genau diesen doppelten Effekt, nämlich sozusagen einmal einen Einschlag durch die Fahrbahn, aber dann die Explosion erst am Pfeiler, an den Fundamenten der Brücke hat. Das würde natürlich eine Brücke ungleich stärker beschädigen, die russische Logistik ungleich stärker zurückwerfen als die bisherigen Attacken. Also das könnte was sein, was am Taurus sehr, sehr interessant ist.«