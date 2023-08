Am vergangenen Donnerstag hat die japanische Regierung damit begonnen, Kühlwasser des havarierten Atomkraftwerks Fukushima in den Pazifik zu leiten. Dem Umweltministerium des Landes zufolge konnte im Meerwasser in der Nähe des 2011 havarierten Reaktors keine Radioaktivität festgestellt werden. Wie das Ministerium am Sonntag mitteilte, wurden Wasserproben an elf Stellen rund um die Anlage entnommen und getestet.