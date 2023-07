Ein am Mittwoch veröffentlichter Bericht des Rechnungshofes Government Accountability Office kritisierte Schwächen bei der Aufräumarbeit um Los Alamos und mahnte von Whites Behörde Reformen an. Die Kosten hätten sich in den vergangenen sieben Jahren mehr als verdoppelt, der Fortschritt werde nur unzureichend dokumentiert. Das Büro für Umweltmanagement könne nicht einmal benennen, was genau die beauftragten Entsorgungsfirmen in welcher Zeit erledigen sollten.

Bis 2043 soll der Job erledigt sein

Don Hancock von der in Albuquerque ansässigen Nuklearüberwachungsgruppe Southwest Research and Information Center erinnerte auf dem Forum an einen Plan des Energieministeriums aus dem Jahr 2010. Demnach sollte der Großteil des transuranischen Abfalls – dieser enthält künstliche Elemente, die schwerer als Uran sind – bis Ende 2015 entsorgt werden. Ein Sprecher des Umweltministeriums von New Mexico wies auf die Verantwortung der Bundesregierung für den Schutz des Trinkwassers hin.